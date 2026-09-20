Известный журналист-расследователь и его помощник загадочно пропали в Джибути

Известный южноафриканский журналист-расследователь Мика Редди перестал выходить на связь во время рабочей поездки в Джибути. О его исчезновении вместе с местным помощником Куки Махмудом сообщила газета Daily Maverick.

Последние известия от двух мужчин поступили в полдень четверга, после чего связаться с ними не удалось. Власти пока не установили, были ли они задержаны или причиной исчезновения стали другие обстоятельства. Правительства ЮАР и Великобритании попытались получить соответствующую информацию у джибутийской стороны.

Запросы о местонахождении Редди и Махмуда также направили властям США и Джибути. На момент публикации сведений, позволяющих установить, что произошло с журналистом и его помощником, не поступало. Обстоятельства их исчезновения остаются неясными.

Редди работает в Йоханнесбурге и занимает должность координатора по Африке в Международном консорциуме журналистов-расследователей ICIJ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне. Организация объединяет международные СМИ и занимается крупными расследовательскими проектами. Ранее консорциум участвовал в расследованиях случаев коррупции мирового масштаба.

По данным шеф-редактора ICIJ Фергуса Шила, поездка Редди не была связана с подготовкой материала непосредственно о Джибути. Журналист приехал в страну, чтобы собрать информацию для долгосрочного расследования. Раскрывать его содержание и детали работы Шил не стал.

Ранее сообщалось, что в Непале после схода оползня пропал без вести российский 31-летний IT-блогер Александр Зимин. Мужчина разрабатывал приложения и вёл блог про технологии. Он много путешествовал и приезжал в Непал не в первый раз. Туристу удалось пройти границу почти за час до того, как сошёл поток. После случившегося он ни с кем не связывался.