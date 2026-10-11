«Извините, что прервал»: Путин с юмором вмешался в беседу членов Совбеза

Президент России Владимир Путин с юмором извинился перед членами Совета безопасности за то, что помешал их оживлённому разговору перед началом оперативного совещания. Необычный момент попал на кадры журналиста Павла Зарубина, которые показали ИС «Вести».

Участники встречи общались между собой ещё до появления главы государства. Судя по реакции российского лидера, обсуждение оказалось достаточно увлекательным. Путин обратил внимание на беседу и шутливо попросил прощения за своё вмешательство.

Президент заметил, что застал собравшихся за интересной дискуссией. При этом он выразил удовлетворение тем, что собеседники успели прийти к согласию. Свою реплику российский лидер завершил словами о том, что хорошо, когда участникам удаётся договориться.

Ранее Life.ru сообщал об оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности 7 октября. Тогда участники обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. К разговору также присоединились руководители силовых ведомств и представители президентской администрации.