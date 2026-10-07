Путин на совещании с Совбезом обсудил внутреннюю и внешнюю политику России

Президент России Владимир Путин 7 октября провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Главной темой стали актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава Администрации президента Антон Вайно.

Также к обсуждению присоединились помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Совещание состоялось 7 октября — в день рождения российского лидера. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что после серии международных телефонных переговоров Путин планирует провести встречу с постоянными членами Совета безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что 7 октября Владимир Путин проводит серию международных переговоров, в ходе которых зарубежные лидеры поздравляют его с 74-летием и одновременно обсуждают содержательные вопросы. Так, уже состоялись разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.