Песков: Путин отметил день рождения в узком кругу родных и друзей

Президент России Владимир Путин отметил своё 74-летие в кругу небольшого числа родных, близких и друзей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Совсем немного людей, совсем. Я хочу вам напомнить, что в свой день рождения Путин провёл почти десяток телефонных разговоров международных. И только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днём рождения», — рассказал представитель Кремля.

Российскому лидеру исполнилось 74 года 7 октября. Несмотря на праздничную дату, большую часть дня президент посвятил работе и международным контактам. Лишь после завершения официальных дел он смог принять поздравления от близких лично.

Ранее Life.ru рассказывал, что одним из гостей Владимира Путина в день его рождения стал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Немецкий политик приехал в Москву по делам торговой сети «Глобус» и изначально не планировал встречаться с президентом. Однако Путин узнал о его приезде из СМИ и пригласил давнего друга к себе домой.