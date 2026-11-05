Российское подразделение табачной компании Japan Tobacco Inc. (JTI) изучает последствия передачи своих предприятий под временное управление АО «Промышленные активы». В JTI пока не уточняют, какие шаги предпримут дальше после решения президента России Владимира Путина.

В пресс-службе компании сообщили, что сейчас специалисты разбираются в ситуации и оценивают дальнейшие действия. При этом JTI намерена прежде всего учитывать интересы своих сотрудников и деловых партнёров.

«Мы ознакомились <...>. В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнёрам. На данный момент дополнительных комментариев больше не будет», — заявили представители JTI.

Решение затронуло доли JTI сразу в нескольких предприятиях. Под временное управление АО «Промышленные активы» перешли активы компании в «Донском табаке», «Переславль-табаке», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро».

Japan Tobacco Inc. входит в тройку крупнейших производителей табачной продукции в мире. Примерно треть компании принадлежит японскому правительству. На российском рынке JTI работает с 1999 года и занимает первое место среди производителей сигарет.

Компания выпускает продукцию под международными брендами Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD. В её ассортимент также входят российские марки «Русский Стиль», «Петр I» и «Тройка».

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ о передаче всех долей JTI в уставном капитале компании «Петро» под временное управление АО «Промышленные активы». Речь идёт о предприятии, которое связано с одной из крупнейших табачных фабрик России в Санкт-Петербурге. Завод входит в структуру JTI и производит сигареты Winston, Camel, LD и других марок.