Путин передал российские активы Tarkett во временное управление

Президент России Владимир Путин передал активы французского производителя напольных покрытий Tarkett под временный контроль российской управляющей компании «Центр Капитал». Соответствующий указ глава государства подписал 15 октября, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новое решение затронуло сразу несколько российских предприятий международной группы. В частности, во временное управление перешли все доли ООО «Таркетт Соммер», ранее принадлежавшие АО «Таркетт», а также акции компании «Таркетт Рус».

Кроме того, управляющей организации переданы пакеты обыкновенных и привилегированных акций АО «Таркетт», находившиеся в собственности иностранных структур производителя.

Указ распространяется не только на предприятия Tarkett. В перечень также вошли активы производителей упаковки и товаров личной гигиены — «Каппа Рус», «Онтэкс РУ», «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» и «Менсен Пакажинг СНГ».

Tarkett входит в число крупнейших мировых производителей напольных покрытий. Компания выпускает линолеум, ламинат и паркетную доску. В России у неё действуют производственные площадки в Самарской и Московской областях.

Передача активов во временное управление не означает автоматической смены собственника. Такой механизм позволяет назначенной организации осуществлять управленческие полномочия в отношении переданного имущества.

Ранее Life.ru сообщал о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro под временное управление. Согласно указу Путина, контроль над долями компании «Метро Кэш энд Керри» получила структура «УК Торг Рус». При этом торговая сеть продолжила работу в России.