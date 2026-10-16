Путин утвердил нового прокурора ЛНР и назначил ещё трёх руководителей надзорных ведомств

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Полубоярова прокурором Луганской Народной Республики сроком на пять лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ закрепляет кадровые изменения сразу в четырёх подразделениях прокуратуры. Все новые руководители получили назначения на пятилетний срок.

Помимо Полубоярова, глава государства утвердил Валерия Козлова в должности Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Надзорное ведомство Республики Бурятия возглавил Алексей Попов.

Ещё одно назначение коснулось Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Её руководителем стал Михаил Шишкоедов.

Ранее кандидатуры всех четырёх претендентов прошли консультации в Совете Федерации. Сенаторы рассмотрели представления президента и поддержали предложенные назначения, после чего соответствующая информация была направлена главе государства.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 1530-му зенитному ракетному полку. Соответствующий указ вступил в силу 15 октября. Основанием для решения стали массовый героизм, отвага, стойкость и мужество военнослужащих, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России в ходе вооружённых конфликтов.