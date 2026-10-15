Путин присвоил гвардейское наименование 1530-му зенитному ракетному полку

1530-й зенитный ракетный полк получил почётное наименование «гвардейский». Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, который появился на официальном портале правовых актов.

Глава государства отметил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество военнослужащих. Личный состав проявил эти качества в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

«Присвоить 1530-му зенитному ракетному полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 1530-й гвардейский зенитный ракетный полк», — говорится в документе.

Указ вступил в силу 15 октября, в день подписания.

Ранее Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 696-му исследовательско-инструкторскому вертолётному полку. Президент закрепил решение отдельным указом. Документ появился на официальном портале правовых актов. Основанием стали массовый героизм и отвага личного состава воинской части в ходе боевых действий.