Путин разрешил давать батальонам и ротам почётные имена погибших героев

Российским батальонам и ротам начнут присваивать почётные имена военнослужащих, которые проявили мужество при выполнении боевых задач и погибли при исполнении долга. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, Минобороны и другие федеральные ведомства получат право присваивать воинским формированиям имена погибших выдающихся соотечественников и защитников Родины.

Основанием для такого решения станут мужество и отвага военнослужащих при выполнении боевых и служебных задач, а также высокие результаты подразделений в боевой подготовке.

В сентябре Владимир Путин присвоил почётные наименования «гвардейский» и «гвардейская» двум подразделениям Вооружённых сил России — 318-му отдельному радиотехническому полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения.