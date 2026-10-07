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Опубликовано 7 октября, 17:32

«С трепетом и вниманием к каждому»: Герой России рассказал о встречах с Путиным

Герой России Казымов назвал Путина настоящим героем страны

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Герой России, выпускник президентской программы «Время героев» Эдуард Казымов поздравил лидера РФ Владимира Путина с днём рождения. В разговоре с Life.ru военный рассказал о личных встречах с главой государства.

Военный напомнил, что Путин лично вручал ему звание Героя России, а позднее по решению главы государства была создана федеральная программа «Время героев», участником которой он стал.

«Для меня запомнилось одно: с каким трепетом и вниманием Вы относились к каждому из нас. Звание Героя — это высокая честь. Но за ним стоит нечто большее. Прежде всего — это способность в самый трудный и сложный момент принять решение, брать на себя ответственность, завершать начатое дело», — сказал Казымов.

По словам военнослужащего, когда он думает о людях, которым присущи эти качества, в первую очередь вспоминает российского лидера. Героизм Путина военнослужащий связал с его служением стране, людям и ответственностью за принимаемые решения.

«Вы для нас — настоящий Герой России», — подчеркнул военный.

Казымов также назвал большой честью возможность быть частью команды президента и пожелал Путину крепкого здоровья, сил и энергии, чтобы и дальше вести страну вперёд.

Федеральная кадровая программа «Время героев» была запущена в 2024 году по инициативе Владимира Путина. Она предназначена для участников специальной военной операции и готовит их к работе в органах государственной и муниципальной власти, госкомпаниях и других структурах.

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