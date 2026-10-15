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Опубликовано 15 октября, 23:20

Путин присвоил 696-му вертолётному полку звание «гвардейского»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного наименования 696-му исследовательско-инструкторскому вертолётному полку. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В качестве основания для решения в указе назван массовый героизм и отвага, проявленные личным составом воинской части в ходе боевых действий.

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Ранее Путин подписал указ, который разрешает присваивание российским батальонам и ротам почётные имена военнослужащих, которые проявили мужество при выполнении боевых задач и погибли при исполнении долга. Основанием для такого решения станут мужество и отвага военных при выполнении боевых и служебных задач, а также высокие результаты подразделений в боевой подготовке.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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