Путин присвоил 696-му вертолётному полку звание «гвардейского»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного наименования 696-му исследовательско-инструкторскому вертолётному полку. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В качестве основания для решения в указе назван массовый героизм и отвага, проявленные личным составом воинской части в ходе боевых действий.
Ранее Путин подписал указ, который разрешает присваивание российским батальонам и ротам почётные имена военнослужащих, которые проявили мужество при выполнении боевых задач и погибли при исполнении долга. Основанием для такого решения станут мужество и отвага военных при выполнении боевых и служебных задач, а также высокие результаты подразделений в боевой подготовке.
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