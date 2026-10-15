Путин присвоил 696-му вертолётному полку звание «гвардейского»

В качестве основания для решения в указе назван массовый героизм и отвага, проявленные личным составом воинской части в ходе боевых действий.

Ранее Путин подписал указ, который разрешает присваивание российским батальонам и ротам почётные имена военнослужащих, которые проявили мужество при выполнении боевых задач и погибли при исполнении долга. Основанием для такого решения станут мужество и отвага военных при выполнении боевых и служебных задач, а также высокие результаты подразделений в боевой подготовке.