Российские десантники высадились в Таджикистане

Российские военные высадили тактический десант в горах Таджикистана и разгромили условного противника на учениях «Центр-2026». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

Манёвры развернулись на полигоне «Ляур». В операции участвовали многоцелевые вертолёты Ми-8 и ударные Ми-24 из состава 201-й гвардейской военной базы.

Экипажи подошли к цели на предельно малой высоте. Обнаружив скопление живой силы «противника», лётчики накрыли его неуправляемыми авиационными ракетами и огнём 30-миллиметровых пушек.

После удара вертолёты выполнили противоракетный манёвр и выпустили тепловые ловушки, уходя от возможного огня переносных зенитных комплексов. Затем Ми-8 под прикрытием Ми-24 доставили на площадку тактический десант. Внезапная высадка позволила бойцам зайти в тыл условного противника и завершить его разгром.