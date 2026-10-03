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Опубликовано 3 октября, 16:03

Российские десантники высадились в Таджикистане

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Российские военные высадили тактический десант в горах Таджикистана и разгромили условного противника на учениях «Центр-2026». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

Манёвры развернулись на полигоне «Ляур». В операции участвовали многоцелевые вертолёты Ми-8 и ударные Ми-24 из состава 201-й гвардейской военной базы.

Экипажи подошли к цели на предельно малой высоте. Обнаружив скопление живой силы «противника», лётчики накрыли его неуправляемыми авиационными ракетами и огнём 30-миллиметровых пушек.

После удара вертолёты выполнили противоракетный манёвр и выпустили тепловые ловушки, уходя от возможного огня переносных зенитных комплексов. Затем Ми-8 под прикрытием Ми-24 доставили на площадку тактический десант. Внезапная высадка позволила бойцам зайти в тыл условного противника и завершить его разгром.

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Основной этап «Центра-2026» прошёл на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. Манёвры впервые собрали представителей 41 государства, причём шесть стран направили собственные воинские контингенты. Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты стратегических учений.

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Николь Вербер
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