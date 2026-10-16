Путин наградил воспитательницу из Бугуруслана, защитившую детей от мужчины с ножом

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитательницу Лию Галееву, которая защитила детей при нападении на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Галеева работает в детском саду присмотра и оздоровления № 1. Основанием для награждения стали её действия при защите людей.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в документе.

Нападение произошло 5 февраля 2026 года. Мужчина с ножом сломал дверь и ворвался в здание детского сада. Сотрудники учреждения нажали тревожную кнопку и встали на защиту воспитанников. Галеева получила ранение, дети не пострадали.

После нападения Галеева и музыкальный работник Людмила Платонова получили награды за героизм при исполнении служебного долга. Кроме того, воспитательницу представили к государственной награде.

Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин намерен лично наградить Игоря Вольштейна за спасение двух девочек при пожаре в Комсомольске-на-Амуре. Возгорание произошло ранним утром в квартире на четвёртом этаже дома на улице Гамарника. Жена Вольштейна услышала крики о помощи и заметила дым. Мужчина поднялся к соседке и через её балкон перетащил двух девочек в безопасное место. Затем Вольштейн вместе с другим мужчиной пытался вскрыть дверь горящей квартиры. При тушении пожарные обнаружили тела женщины и четверых детей. Обеих спасённых девочек доставили в больницу. Врачи оценили состояние одной из них как средней тяжести, вторая находилась вне опасности.