Российские предприятия японской табачной компании Japan Tobacco International (JTI) продолжают работать, несмотря на переход под временное управление. Об этом сообщили в самой корпорации 9 ноября, комментируя изменения в управлении российскими активами.

«Все российские локальные структуры группы оказались под временным управлением, однако на данный момент они продолжают осуществлять хозяйственную деятельность», — говорится в сообщении компании.

Решение о передаче предприятий принималось в два этапа. 5 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления в отношении четырёх российских активов JTI. На следующий день ограничения распространили ещё на три юридических лица группы.

В результате под временное управление АО «Промышленные активы» перешли все семь российских юридических лиц Japan Tobacco, включая ООО «Дж.Т.И. Россия».

В компании не сообщили о планах останавливать производство или сворачивать деятельность на российском рынке. На данный момент предприятия продолжают работать в обычном хозяйственном режиме, следует из заявления JTI.