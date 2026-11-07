Президент России Владимир Путин передал во временное управление ещё три российских актива международной табачной компании Japan Tobacco International (JTI). Соответствующий указ № 832 от 6 ноября 2026 года опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, под временное управление перешли 100% акций АО «Переславль-Табак», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Дж.Т.И. Промышленные Инновационные продукты» и ООО «Дж.Т.И. Россия».

Все указанные акции и доли принадлежат компании JTI Investments Sarl. Временным управляющим назначено российское акционерное общество «Промышленные активы».

Новый указ дополняет перечень имущества, в отношении которого вводится временное управление. Этот механизм предусмотрен указом президента № 302 от 25 апреля 2023 года. Документ от 6 ноября вступает в силу со дня официального опубликования.

JTI входит в состав японской группы Japan Tobacco и является одним из крупнейших производителей табачной продукции. Компания выпускает сигареты под брендами Winston, Camel, LD, Sobranie и другими.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин передал под временное управление российские активы JTI, в том числе 100% долей в компании «Петро», связанной с крупной табачной фабрикой в Санкт-Петербурге. Указ от 5 ноября также затронул предприятия «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева». Управление этими активами также было передано АО «Промышленные активы».