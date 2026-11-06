Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал резкое падение акций Japan Tobacco после передачи российских активов компании под временное управление. Бумаги табачного концерна 6 ноября обвалились на Токийской бирже на 19,31%, до 6269 иен.

Медведев обратил внимание на то, что падение произошло после решения о временном управлении российскими активами JTI.

«Это уже кое-что. Кстати, курение в любом случае убивает», — написал зампред Совбеза в соцсети X.

Накануне президент России Владимир Путин передал российские активы Japan Tobacco International под временное управление АО «Промышленные активы». Решение затронуло предприятия, связанные в том числе с «Петро», «Донским табаком», «Переславль-табаком» и JTI Елец.

Сама Japan Tobacco заявила, что изучает ситуацию и возможные дальнейшие действия. В компании отдельно подчёркивали, что механизм временного управления не означает национализацию или реквизицию её собственности.

Japan Tobacco — один из крупнейших мировых производителей табачной продукции. Компания работает в России с 1999 года и выпускает сигареты под брендами Winston, Camel, Sobranie, LD и другими. Около трети акций Japan Tobacco принадлежит правительству Японии.