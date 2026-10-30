Минздрав предложил расширить список документов для покупки сигарет

Купить сигареты по временному удостоверению личности скоро может стать проще — но только для определённой категории покупателей. Минздрав России предложил расширить список документов, по которым продавцы смогут проверять возраст при продаже табака и никотинсодержащей продукции. Новые правила могут заработать уже осенью 2027 года.

Согласно проекту приказа ведомства, в перечень документов планируют включить временное удостоверение личности лица без гражданства в России. Если инициативу утвердят, общее количество документов, позволяющих подтвердить возраст покупателя табачной продукции, составит 14. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ Минздрава.

Сейчас при покупке сигарет и других никотинсодержащих товаров можно предъявить несколько видов удостоверений личности. В их числе российский внутренний и заграничный паспорта, водительское удостоверение, паспорт моряка, дипломатический и служебный паспорта. Также продавцы могут принять удостоверение личности военнослужащего или военный билет.

Для иностранных граждан предусмотрены собственные варианты подтверждения возраста. В действующий перечень входят национальный паспорт иностранца, разрешение на временное проживание и вид на жительство в России. Кроме того, подойдут удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища на территории страны.

Предлагаемое нововведение должно устранить пробел для людей без гражданства, которые временно находятся в России и пользуются соответствующим удостоверением личности. При этом речь идёт не об автоматическом разрешении продавать табачную продукцию всем предъявителям такого документа: покупатель по-прежнему должен соответствовать установленным законом возрастным требованиям.

Если приказ примут, обновлённый перечень начнёт действовать с 1 сентября 2027 года. До этой даты продавцам и покупателям предстоит ориентироваться на действующие правила.