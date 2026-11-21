Жителям эстонской Нарвы необходимо разрешить пересекать границу с Россией по гуманитарным причинам даже после полного закрытия погранпереходов. Мэр города Яан Тоотс намерен добиваться создания специальных коридоров для поездок к родственникам. Об этом сообщает портал Postimees.

Градоначальник заявил, что продолжит направлять обращения властям Эстонии, несмотря на решение правительства прекратить пропуск через границу без исключений. По его мнению, подобные ограничения неоправданно осложнят жизнь горожан, чьи близкие находятся на российской территории.

«Наши люди, которые ходят в Россию к родственникам, никакой опасности для государства не представляют», — подчеркнул Тоотс.

Особенно серьёзной проблемой станет посещение пожилых и тяжело больных членов семьи, которым необходима помощь. Мэр убеждён, что такие поездки нельзя ставить в один ряд с обычным туризмом. В противном случае жителям Нарвы придётся добираться к близким через Латвию, Литву или даже Турцию, что значительно усложнит привычные маршруты.