К россиянке, заговорившей на древнерусском в Таиланде, возвращается память

Жительница Томска Елена Бикетова, потерявшая память после тяжёлой травмы головы в Таиланде, постепенно возвращается к обычной жизни. О своём восстановлении 45-летняя женщина рассказала в программе «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Несчастный случай произошёл в августе 2025 года. Россиянка поскользнулась возле бассейна, ударилась головой о бортик и упала в воду. После спасения её доставили в больницу, где она несколько дней находилась в реанимации.

Придя в сознание, Елена перестала узнавать близких и начала использовать необычные слова, которые окружающие приняли за древнерусские. Среди них были «родцы» и «ланочки». При этом сама пострадавшая по образованию филолог.

Мать женщины Галина Бикетова срочно прилетела в Таиланд, однако дочь поначалу не могла её узнать. Она обращалась к матери как к постороннему человеку и даже называла чужими именами.

После возвращения в Томск родственникам пришлось помогать Елене заново осваиваться дома. На предметах оставляли надписи, чтобы она могла вспомнить их названия и назначение.

Первые заметные улучшения появились в декабре, примерно через четыре месяца после происшествия. Россиянка начала узнавать мать и других родственников. Однако полностью восстановить память пока не удалось.

«Я выжила — это главное!» — сказала Бикетова. Сейчас она продолжает восстанавливаться и пока не может вернуться к работе.

Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлом состоянии Елены Бикетовой после травмы в Таиланде. По словам матери, женщина вела себя как трёхлетний ребёнок: пыталась курить расчёску, пила лосьон и спустя несколько секунд теряла нить разговора. Она лишь ненадолго узнавала родственников, после чего снова переставала ориентироваться в происходящем.