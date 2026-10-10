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Регион
Опубликовано 10 октября, 21:27

Кабмин частично снял запрет на экспорт дизеля, поставки начнутся незамедлительно

Дом Правительства в Москве. Обложка © Life.ru

Дом Правительства в Москве. Обложка © Life.ru

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Решение вступает в силу 10 октября и позволит на первом этапе направить на мировой рынок до 500 тысяч тонн продукции, рассказали журналистам в пресс-службе Кабмина.

В кабмине сообщили, что решение принято во исполнение договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Во исполнение принятого решения российские нефтяные компании по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами», — сказал собеседник ТАСС. При этом экспорт пока разрешён в ограниченном объёме — на данном этапе речь идёт о 500 тысячах тонн.

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Ранее стало известно, что первый танкер с российским дизелем для американского рынка уже приближается к побережью США. Судно вышло в море за две недели до сделки президента РФ Владимира Путина и лидера Штатов Дональда Трампа.

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Матвей Константинов
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