Кабмин частично снял запрет на экспорт дизеля, поставки начнутся незамедлительно

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Решение вступает в силу 10 октября и позволит на первом этапе направить на мировой рынок до 500 тысяч тонн продукции, рассказали журналистам в пресс-службе Кабмина.

В кабмине сообщили, что решение принято во исполнение договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Во исполнение принятого решения российские нефтяные компании по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами», — сказал собеседник ТАСС. При этом экспорт пока разрешён в ограниченном объёме — на данном этапе речь идёт о 500 тысячах тонн.

Ранее стало известно, что первый танкер с российским дизелем для американского рынка уже приближается к побережью США. Судно вышло в море за две недели до сделки президента РФ Владимира Путина и лидера Штатов Дональда Трампа.