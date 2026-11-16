Кабмин дополнительно выделил более 3 млрд рублей на три самолёта Ил-114-300
Ил-114-300. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»
На завершение строительства первых трёх серийных российских пассажирских самолётов Ил-114-300 выделят дополнительно более 3 миллиардов рублей. Как сообщила пресс-служба Правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги поступят из резервного фонда кабмина и позволят закончить сборку трёх модернизированных лайнеров. Вопрос о дополнительном финансировании правительство рассмотрело на заседании 12 ноября.
Ил-114-300 рассчитан на перевозку до 68 пассажиров и предназначен прежде всего для региональных маршрутов. Его планируют использовать в том числе в труднодоступных районах, где возможности аэродромной инфраструктуры ограничены.
Самолёт представляет собой обновлённую версию турбовинтового Ил-114. Он оснащён отечественными системами и оборудованием, а конструкция позволяет эксплуатировать его на коротких и грунтовых взлётно-посадочных полосах, в условиях низких температур и сложной погоды.
На внутренних авиалиниях новые машины должны постепенно заменить устаревшие Ан-24 и зарубежные самолёты аналогичного класса. Программа модернизации и возобновления серийного производства реализуется по поручению президента России. Первые три Ил-114-300 предназначены для Второго Архангельского объединённого авиаотряда.
Ранее Life.ru сообщал, что первый Ил-114-300 планируют передать эксплуатанту до конца 2026 года. Ещё две машины, как рассказывал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков на Восточном экономическом форуме, должны поступить заказчику в начале 2027-го.