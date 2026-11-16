На завершение строительства первых трёх серийных российских пассажирских самолётов Ил-114-300 выделят дополнительно более 3 миллиардов рублей. Как сообщила пресс-служба Правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги поступят из резервного фонда кабмина и позволят закончить сборку трёх модернизированных лайнеров. Вопрос о дополнительном финансировании правительство рассмотрело на заседании 12 ноября.

Ил-114-300 рассчитан на перевозку до 68 пассажиров и предназначен прежде всего для региональных маршрутов. Его планируют использовать в том числе в труднодоступных районах, где возможности аэродромной инфраструктуры ограничены.

Самолёт представляет собой обновлённую версию турбовинтового Ил-114. Он оснащён отечественными системами и оборудованием, а конструкция позволяет эксплуатировать его на коротких и грунтовых взлётно-посадочных полосах, в условиях низких температур и сложной погоды.

На внутренних авиалиниях новые машины должны постепенно заменить устаревшие Ан-24 и зарубежные самолёты аналогичного класса. Программа модернизации и возобновления серийного производства реализуется по поручению президента России. Первые три Ил-114-300 предназначены для Второго Архангельского объединённого авиаотряда.