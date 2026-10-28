Названы сроки поставок авиакомпаниям новых Ил-114-300, МС-21 и SJ-100

Российские авиаперевозчики могут получить первые региональные самолёты Ил-114-300 уже в декабре 2026 года. В следующем году планируется приступить к передаче авиакомпаниям ещё двух отечественных пассажирских лайнеров — МС-21 и SJ-100. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время правительственного часа в Совете Федерации.

По словам заместителя главы правительства, подготовка турбовинтового Ил-114-300 к коммерческой эксплуатации вышла на завершающий этап.

«С декабря этого года он уже начнёт поступать авиакомпаниям», — подчеркнул Мантуров.

Новый воздушный лайнер предназначен для обслуживания региональных маршрутов и должен постепенно заменить устаревающие самолёты Ан-24. Машина рассчитана на перевозку до 66 пассажиров и способна выполнять рейсы между небольшими населёнными пунктами, в том числе при ограниченной аэродромной инфраструктуре.

Параллельно продолжается реализация других крупных проектов отечественного авиапрома. Завершение сертификационных процедур для среднемагистрального МС-21 и импортозамещённого SJ-100 намечено на 2027 год. После получения необходимых разрешений воздушные суда начнут поступать первым эксплуатантам.

Одновременно в Казани увеличивают производственные возможности для серийной сборки Ту-214. Кроме того, российские предприятия продолжают работу над вертолётами «Ансат», Ми-38 и Ми-171А3.