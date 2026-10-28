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Опубликовано 28 октября, 10:23

В Петербурге создают двухместный легкомоторный самолёт из композитных материалов

Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»

Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого разрабатывают двухместный легкомоторный самолёт из композитных материалов. Завершить строительство планируют в 2027 году, после чего предстоит сертификация.

В Петербурге создают двухместный самолёт. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Проектом занимаются студенты Александр Родин и Владислав Балашов, работающие техниками передовой инженерной школы. Расчётная масса машины — 300 килограммов, ещё 200 она сможет поднимать в воздух. Разработчики уже создали цифровой двойник и проводят виртуальные проверки аэродинамики, прочности и материалов.

В перспективе самолёт должен стать основой для беспилотной авиационной системы, которую можно использовать в сельском хозяйстве, например, для орошения полей. Работы поддерживает федеральная программа «Приоритет-2030», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Борис Эльфанд
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