В России планируют сократить экипаж самолёта Ту-214 до двух человек

Российский пассажирский самолёт Ту-214 планируют перевести на управление двумя пилотами вместо нынешнего экипажа из трёх человек. Для этого специалисты Московского авиационного института и компании «Туполев» начали разработку изменений в бортовых системах, сообщили ТАСС в пресс-службе МАИ.

Главное новшество — отказ от бортинженера. Его функции предстоит перераспределить за счёт модернизации оборудования и системы управления, одновременно снизив нагрузку на оставшихся членов экипажа.

Конструкторы уже изучают установленные на лайнере приборы и определяют, какие из них потребуется заменить или усовершенствовать. При этом разработчикам необходимо сократить расходы как на саму модернизацию, так и на последующую сертификацию самолёта.

До конца октября участники программы подготовят предварительную смету, график работ и план взаимодействия с промышленными предприятиями. Также рассматривается создание специального стенда для проверки обновлённого оборудования перед наземными и лётными испытаниями.

«Мы видим заинтересованность партнёров и готовность активно участвовать в этом проекте», — отметил ректор МАИ Михаил Погосян. По его словам, специалистам предстоит определить состав проектной команды и распределить задачи между участниками.

Основной производственной площадкой станет Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где серийно выпускают Ту-214. Этот двухдвигательный среднемагистральный лайнер рассчитан на перелёты дальностью до 4,5 тысячи километров.

В конце октября руководство МАИ и «Туполева» оценит предложенные технические решения и их экономическую эффективность. При этом завершение программы не означает немедленного перехода самолётов на двухместный экипаж: впереди остаются проектирование, испытания и сертификация обновлённых систем.

Ранее Life.ru сообщал о планах ОАК выпустить четыре самолёта Ту-214 в 2026 году. По словам главы корпорации Вадима Бадехи, первые машины предназначены для специальных заказчиков, а поставки авиакомпании Red Wings ожидаются с 2027 года. В дальнейшем производитель рассчитывает увеличить выпуск до 20 лайнеров ежегодно.