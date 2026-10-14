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Опубликовано 14 октября, 13:36

Мантуров проверил сборку первых 18 серийных самолётов МС-21 на Иркутском заводе

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Д.В. Мантурова

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Д.В. Мантурова

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку на Иркутский авиационный завод, где оценил темпы выпуска первых 18 серийных лайнеров МС-21. Информацию об этом предоставили в секретариате чиновника.

Как пояснили в секретариате, Мантуров ознакомился с ходом производств экземпляров, которые планируется передать российской авиакомпании в 2027-2028 гг. Кроме того, предприятие в ближайшей перспективе намерено запустить выпуск деталей и узлов для ещё 90 машин МС-21.

На мероприятии вице-премьеру также представили обновлённый учебно-боевой самолёт Як-130М, а также проинформировали о его сильных сторонах и о том, как продвигаются испытания опытных машин. Уточняется, что третья опытная машина Як-130М поднялась в воздух 9 октября. Благодаря этому тестирование самолёта удастся провести в намеченные сроки, а поставки стартуют в 2028 году.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с выпуском первых 18 серийных пассажирских самолётов МС-21. О текущем ходе производства главе государства сообщил генеральный директор предприятия Андрей Сойнов.

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Вероника Бакумченко
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