Мантуров проверил сборку первых 18 серийных самолётов МС-21 на Иркутском заводе

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку на Иркутский авиационный завод, где оценил темпы выпуска первых 18 серийных лайнеров МС-21. Информацию об этом предоставили в секретариате чиновника.

Как пояснили в секретариате, Мантуров ознакомился с ходом производств экземпляров, которые планируется передать российской авиакомпании в 2027-2028 гг. Кроме того, предприятие в ближайшей перспективе намерено запустить выпуск деталей и узлов для ещё 90 машин МС-21.

На мероприятии вице-премьеру также представили обновлённый учебно-боевой самолёт Як-130М, а также проинформировали о его сильных сторонах и о том, как продвигаются испытания опытных машин. Уточняется, что третья опытная машина Як-130М поднялась в воздух 9 октября. Благодаря этому тестирование самолёта удастся провести в намеченные сроки, а поставки стартуют в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с выпуском первых 18 серийных пассажирских самолётов МС-21. О текущем ходе производства главе государства сообщил генеральный директор предприятия Андрей Сойнов.