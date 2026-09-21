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Регион
Опубликовано 21 сентября, 17:05

Кабмин планирует обнулить экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Правительство России решило обнулить экспортные пошлины на зерновые культуры до конца 2026 года. Мера должна поддержать российских производителей и компании, поставляющие сельхозпродукцию за рубеж.

В Минсельхозе объяснили решение изменением условий внешней торговли и необходимостью перестраивать экспортную логистику.

«Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики», — сообщили в ведомстве.

Льготный режим будет действовать до конца текущего года.

Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки производителей зерна
Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки производителей зерна

В августе Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции. Его задачей стала организация новых маршрутов поставок зерновой и масложировой продукции на фоне логистических ограничений.

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Полина Никифорова
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