Кабмин планирует обнулить экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года
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Правительство России решило обнулить экспортные пошлины на зерновые культуры до конца 2026 года. Мера должна поддержать российских производителей и компании, поставляющие сельхозпродукцию за рубеж.
В Минсельхозе объяснили решение изменением условий внешней торговли и необходимостью перестраивать экспортную логистику.
«Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики», — сообщили в ведомстве.
Льготный режим будет действовать до конца текущего года.
В августе Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции. Его задачей стала организация новых маршрутов поставок зерновой и масложировой продукции на фоне логистических ограничений.
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