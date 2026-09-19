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Регион
Опубликовано 19 сентября, 10:00

Кабмин подготовит план по восстановлению транспорта в Донбассе и Новороссии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Правительство России до 1 декабря должно представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета.

Кабмину предстоит проработать не только запуск перевозок, но и восстановление необходимой транспортной инфраструктуры.

В поручении также говорится о модернизации общественного транспорта и расширении существующих маршрутных сетей.

Срок исполнения установлен до 1 декабря 2026 года.

Тема транспорта в этих регионах обсуждалась на заседании президиума Госсовета 10 августа. Тогда Путин призвал уделить особое внимание восстановлению общественного транспорта, его модернизации и развитию новых маршрутов.

Путин поручил расширить безналичную оплату проезда в общественном транспорте
Путин поручил расширить безналичную оплату проезда в общественном транспорте

Ранее Life.ru рассказывал, что президент поставил задачу наладить работу общественного транспорта в Донбассе и Новороссии и расширить маршрутную сеть.

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Наталья Демьянова
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