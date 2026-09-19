Кабмин подготовит план по восстановлению транспорта в Донбассе и Новороссии
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Правительство России до 1 декабря должно представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета.
Кабмину предстоит проработать не только запуск перевозок, но и восстановление необходимой транспортной инфраструктуры.
В поручении также говорится о модернизации общественного транспорта и расширении существующих маршрутных сетей.
Срок исполнения установлен до 1 декабря 2026 года.
Тема транспорта в этих регионах обсуждалась на заседании президиума Госсовета 10 августа. Тогда Путин призвал уделить особое внимание восстановлению общественного транспорта, его модернизации и развитию новых маршрутов.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент поставил задачу наладить работу общественного транспорта в Донбассе и Новороссии и расширить маршрутную сеть.
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