Кабмин подготовит план по восстановлению транспорта в Донбассе и Новороссии

Правительство России до 1 декабря должно представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета.

Кабмину предстоит проработать не только запуск перевозок, но и восстановление необходимой транспортной инфраструктуры.

В поручении также говорится о модернизации общественного транспорта и расширении существующих маршрутных сетей.

Срок исполнения установлен до 1 декабря 2026 года.

Тема транспорта в этих регионах обсуждалась на заседании президиума Госсовета 10 августа. Тогда Путин призвал уделить особое внимание восстановлению общественного транспорта, его модернизации и развитию новых маршрутов.