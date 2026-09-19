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Регион
Опубликовано 19 сентября, 09:50

Путин поручил расширить безналичную оплату проезда в общественном транспорте

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю безналичных платежей в общественном транспорте. При этом возможность расплатиться за проезд наличными должна сохраниться.

Правительству предстоит принять меры для повышения прозрачности расчётов за перевозку пассажиров и расширения использования безналичной оплаты.

Отдельно в поручении говорится о необходимости обеспечить такие платежи в автономном режиме. Это позволит пассажирам пользоваться безналичной оплатой в том числе там, где возникают проблемы со связью.

«Принять меры, направленные на повышение прозрачности платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров и увеличение доли безналичной оплаты, предусмотрев возможность безналичной оплаты таких услуг в автономном режиме (с сохранением возможности оплаты проезда в общественном транспорте наличными денежными средствами)», — говорится в перечне поручений.

Задачу кабмин будет выполнять совместно с профильными комиссиями Государственного совета и властями регионов.

Поручение появилось по итогам заседания президиума Госсовета, посвящённого развитию общественного транспорта. На нём обсуждались в том числе качество перевозок, тарифы и обновление транспортной системы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что глава Минтранса Андрей Никитин предложил переходить на контрактную систему с регулируемыми тарифами. По его словам, на части маршрутов с нерегулируемыми тарифами пассажиры сталкиваются в том числе с приёмом оплаты только наличными.

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Наталья Демьянова
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