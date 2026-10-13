Кабмин сообщил о стабилизации ситуации на топливном рынке России

Ситуация с бензином и дизельным топливом в России постепенно стабилизируется. На заправках крупных нефтяных компаний рост цен не превышает уровень инфляции. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.

Встреча прошла 13 октября с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, федеральных министерств, ФАС, руководителей регионов и топливных компаний. Главной темой стало обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами.

«Отмечено, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции», — говорится в сообщении кабмина.

Минэнерго представило участникам совещания данные о соотношении производства и потребления топлива. Эти показатели необходимы для оценки обеспеченности внутреннего рынка бензином и дизелем.

Отдельное внимание уделили стоимости нефтепродуктов на заправках крупных компаний. При этом оценка правительства касается именно вертикально интегрированных нефтяных предприятий, а не всех независимых АЗС.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что ажиотажного спроса на бензин в стране больше не наблюдается. По его словам, летом некоторые автомобилисты старались заранее запастись топливом, что дополнительно увеличивало нагрузку на рынок.

Ранее Life.ru сообщал о снижении цен на бензин сразу в 27 регионах России. По данным Росстата, с 29 сентября по 5 октября наиболее заметное удешевление зафиксировали в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области.