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Регион
Опубликовано 21 октября, 00:33

Кабмин Украины назвал введение режима ЧС организационной мерой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Украинское правительство сообщило, что указ о расширении режима ЧС в энергетике и других отраслях является «просто организационной мерой». В кабмине пояснили, что речь идёт исключительно о перераспределении ответственности между министрами и создании единого штаба для восстановления повреждённой инфраструктуры. Соответствующее разъяснение опубликовано на официальном сайте правительства.

«Это организационное решение: оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия. Никаких новых ограничений для людей оно не вводит», — подчеркнули в кабмине.

Поводом для разъяснения стало постановление № 1292 от 16 октября, которым правительство изменило порядок ликвидации последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня. Документ расширяет работу антикризисного штаба на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, транспортную инфраструктуру, сети связи, широкополосный интернет и центры обработки данных.

Теперь за восстановление объектов в этих сферах отвечают профильные министры, а их действия будет координировать общий штаб. В правительстве настаивают, что решение не предусматривает дополнительных ограничений для населения.

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Напомним, ранее правительство Украины расширило действие мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике ещё на семь сфер, включая водоснабжение, отопление и интернет. Соответствующие изменения внесены в январское постановление № 39, следует из документа кабмина от 16 октября.

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Виталий Приходько
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