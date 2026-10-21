Кабмин Украины назвал введение режима ЧС организационной мерой

Украинское правительство сообщило, что указ о расширении режима ЧС в энергетике и других отраслях является «просто организационной мерой». В кабмине пояснили, что речь идёт исключительно о перераспределении ответственности между министрами и создании единого штаба для восстановления повреждённой инфраструктуры. Соответствующее разъяснение опубликовано на официальном сайте правительства.

«Это организационное решение: оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия. Никаких новых ограничений для людей оно не вводит», — подчеркнули в кабмине.

Поводом для разъяснения стало постановление № 1292 от 16 октября, которым правительство изменило порядок ликвидации последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня. Документ расширяет работу антикризисного штаба на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, транспортную инфраструктуру, сети связи, широкополосный интернет и центры обработки данных.

Теперь за восстановление объектов в этих сферах отвечают профильные министры, а их действия будет координировать общий штаб. В правительстве настаивают, что решение не предусматривает дополнительных ограничений для населения.