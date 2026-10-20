На Украине режим ЧС в энергетике распространили на воду, тепло и интернет

Правительство Украины расширило действие мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике ещё на семь сфер, включая водоснабжение, отопление и интернет. Соответствующие изменения внесены в январское постановление № 39, следует из документа кабмина от 16 октября.

Теперь решение распространяется также на водоотведение, инженерно-транспортную инфраструктуру, электронные коммуникационные сети, широкополосный доступ в Сеть и центры обработки данных. Ранее предусмотренные меры касались только электроэнергетических систем. Для координации работы власти распорядились создать единый штаб по ликвидации последствий ЧС.

Ранее Life.ru сообщал о нехватке денег и специалистов для восстановления энергетики Украины. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценивал потребность в финансировании примерно в 20 млрд гривен. По его словам, часть необходимого оборудования уже была оплачена на 70%, однако из-за отсутствия оставшихся средств технику не удавалось установить. Местные власти пытались добиться разблокировки платежей через правительство. Дополнительной проблемой стал дефицит квалифицированных кадров, особенно электриков. На этом фоне эксперт допускал, что в отдельных районах Киева продолжительность отключений света может достигать 16 часов в сутки.