Кабмин Украины поручил подготовить графики возможного отключения воды в крупных городах страны. Соответствующие меры предусмотрены распоряжением правительства от 23 ноября.

Речь идёт о населённых пунктах, в которых проживают свыше 100 тысяч человек. Местным властям предстоит определить районы, очерёдность и продолжительность временных ограничений на случай разрушения или выхода из строя канализационных насосных станций. На предоставление отчёта о ходе подготовки отведены две недели, а в случае аварии администрации должны будут в течение суток проинформировать профильное министерство о введённых мерах.

Для промышленных предприятий разработают почасовое расписание сброса сточных вод. Работу прачечных и пищеблоков планируется перенести на периоды наименьшей нагрузки на коммунальные сети. Особое внимание уделят бесперебойному функционированию больниц и других жизненно важных учреждений.

Кроме того, предусмотрено создание пунктов раздачи питьевой воды и организация её подвоза населению. Граждан в случае необходимости будут призывать экономнее расходовать ресурсы, чтобы не допустить переполнения канализации.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предупредил об угрозе масштабных перебоев с водоснабжением на фоне энергетических проблем. По его словам, запасов горючего для генераторов на большинстве профильных предприятий хватит лишь на 6–12 часов. При этом коммунальщики рассчитывают на восстановление подачи электричества до истощения резервов.