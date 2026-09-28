Кабмин утвердил концепцию развития математических наук до 2030 года

Правительство России утвердило концепцию развития математических наук до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам главы кабмина, документ должен обеспечить более активное применение фундаментальных математических исследований в высокотехнологичных отраслях. Речь идёт в том числе о промышленности, медицине, сельском хозяйстве, энергетике, авиастроении и космической индустрии.

«Это откроет дополнительные возможности не только для промышленности, медицины и сельского хозяйства, но и для энергетики, авиастроения, космической индустрии», — отметил Мишустин.

Концепция также предусматривает развитие сети математических центров мирового уровня и региональных научно-образовательных площадок. Власти рассчитывают, что специалисты смогут активнее использовать современную инфраструктуру, заниматься исследованиями в области искусственного интеллекта, квантовых систем и обработки больших массивов данных.

Развитие фундаментальной науки власти всё теснее связывают с технологическим обновлением экономики. В августе Life.ru рассказывал о планах ускорить структурные изменения в России за счёт роботизации, искусственного интеллекта и других передовых технологий. Эти направления были обозначены среди ключевых инструментов роста производительности и технологической независимости страны. Власти рассчитывают, что внедрение новых разработок должно охватить как промышленность, так и другие важнейшие отрасли экономики.