Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 21:20

Кабмин утвердил перечень кодов товаров в рамках указа об ограничении данных ТЭК

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правительство России включило нефть и нефтепродукты в перечень товаров, информация о которых подпадает под ограничения доступа в сфере топливно-энергетического комплекса. Соответствующее распоряжение 26 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ определяет товарные позиции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Речь идёт не о запрете экспорта, а об ограничении распространения сведений, связанных с поставками нефти и нефтепродуктов.

В частности, ограничения затрагивают данные об объёмах и стоимости экспортируемой продукции, продавцах и покупателях, расчётах по контрактам, маршрутах перевозки, используемом транспорте и морских терминалах. Также предусмотрено ограничение доступа к агрегированной таможенной статистике, показателям переработки нефти на российских НПЗ и сведениям о планируемых биржевых продажах нефтепродуктов.

Россия и США уже обсуждают поставки дизеля: Новак допустил рост экспорта до 3,5 млн тонн в месяц
Россия и США уже обсуждают поставки дизеля: Новак допустил рост экспорта до 3,5 млн тонн в месяц

Напомним, 28 сентября президент Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к определённой информации в сфере ТЭК. Решение было принято в ответ на действия США и их союзников, которые в документе названы недружественными. Правительству поручили определить конкретные товарные коды, на которые распространяются новые правила. При этом юридические лица сохранили право самостоятельно раскрывать информацию о собственной деятельности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar