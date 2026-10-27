Кабмин утвердил перечень кодов товаров в рамках указа об ограничении данных ТЭК

Правительство России включило нефть и нефтепродукты в перечень товаров, информация о которых подпадает под ограничения доступа в сфере топливно-энергетического комплекса. Соответствующее распоряжение 26 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ определяет товарные позиции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Речь идёт не о запрете экспорта, а об ограничении распространения сведений, связанных с поставками нефти и нефтепродуктов.

В частности, ограничения затрагивают данные об объёмах и стоимости экспортируемой продукции, продавцах и покупателях, расчётах по контрактам, маршрутах перевозки, используемом транспорте и морских терминалах. Также предусмотрено ограничение доступа к агрегированной таможенной статистике, показателям переработки нефти на российских НПЗ и сведениям о планируемых биржевых продажах нефтепродуктов.

Напомним, 28 сентября президент Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к определённой информации в сфере ТЭК. Решение было принято в ответ на действия США и их союзников, которые в документе названы недружественными. Правительству поручили определить конкретные товарные коды, на которые распространяются новые правила. При этом юридические лица сохранили право самостоятельно раскрывать информацию о собственной деятельности.