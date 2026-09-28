Кабмин ввёл трёхлетний экспериментальный режим для роверов в регионах РФ

Правительство России установило экспериментальный правовой режим для использования роверов в ряде регионов страны. Он будет действовать три года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент охватит Москву и Санкт-Петербург, республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртию и Чувашию, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Приморский края, а также ряд областей и федеральную территорию «Сириус».

Речь идёт о небольших автономных роботах, которые используются прежде всего для доставки грузов на так называемой последней миле. Такие устройства уже применяются в российских городах, а новый правовой режим должен определить условия их дальнейшей эксплуатации и масштабирования.

Согласно постановлению, к концу третьего года действия эксперимента парк роверов может вырасти до 12 тысяч единиц. Их совокупный пробег за этот период предполагается на уровне до 10,8 млн километров.

Ранее Life.ru также рассказывал о применении автоматизированных роботов-доставщиков на Ульяновском автозаводе. Там автономные машины перевозят комплектующие со склада к рабочим постам.