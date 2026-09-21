Украинские власти в начале конфликта якобы рассматривали возможность создания единого государства с Польшей, чтобы втянуть Варшаву в боевые действия. Такое мнение высказал лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

По его словам, Киев в тот период ожидал от польских властей шагов, на которые Варшава по неназванным причинам не могла согласиться.

«Мне кажется, что изначально у них была немного странная концепция — что они втянут нас в эту войну даже путём создания единого государства», — заявил Качиньский.

Он также связал с этой предполагаемой концепцией одно из выступлений Владимира Зеленского в польском Сейме. По версии политика, украинская сторона могла рассчитывать, что подобная схема поможет добиться вовлечения НАТО, однако сам Качиньский подчеркнул, что не уверен в этом предположении.

Лидер PiS добавил, что Польша на тот момент, по его оценке, не располагала достаточными вооружёнными силами для прямого участия в конфликте.

Ранее Life.ru сообщал, что Качиньский призвал Варшаву заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Летом политик также вернул Киеву полученный ранее орден князя Ярослава Мудрого, объяснив решение своим отношением к украинской политической элите.