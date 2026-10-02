Кадровые перестановки: Путин назначил Юрия Горлача новым послом России в Греции

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил кадровые изменения в руководстве дипломатического представительства страны в Афинах. Новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Греческой Республике назначен Юрий Горлач. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим президентским указом от занимаемой дипломатической должности был освобожден Андрей Маслов, возглавлявший российскую дипмиссию в Греции с 2014 года.

Оба подписанных документа официально вступили в законную силу со дня их публикации.

Ранее Горлач возглавлял Департамент «Ситуационно-кризисный центр» МИД России.

В числе вопросов, которыми он занимался на этой должности, — международное взаимодействие при кризисных и чрезвычайных ситуациях. В частности, Горлач проводил консультации по этой теме с представителями китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал об оценке Масловым сокращения российского турпотока в Грецию. В декабре 2024 года дипломат связывал падение интереса к этому направлению с прекращением прямого авиасообщения и ограничениями на использование карт российских банков.