Кадыров сообщил об отправке из Чечни более 76 тысяч бойцов в зону СВО

С начала спецоперации из Чечни в зону боевых действий направили 76 434 бойца. Такие данные привёл глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале по итогам совещания с силовым блоком.

«Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», — написал он.

По словам Кадырова, общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил на поддержку СВО 44 млрд 196 млн рублей. Эти средства идут на обеспечение участников спецоперации.

«Бойцы постоянно обеспечиваются техникой, транспортом, экипировкой, средствами связи и другим необходимым имуществом», — добавил Кадыров.

В середине августа он сообщал об отправке очередной группы добровольцев, которые пополнили ряды спецназа «Ахмат» Минобороны России.

Ранее экипаж атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской» назвал высокой честью передачу мощей князя в зону СВО. Командир Сергей Подколзин считает, что прибытие святыни станет для бойцов знаком поддержки и укрепит их моральный дух. Ковчег доставили на Саур-Могилу 8 сентября, после церемонии его планируют отправить на передовую.