Моряки «Дмитрия Донского» назвали передачу мощей князя в зону СВО высокой честью

Передача мощей святого князя Дмитрия Донского в зону СВО станет мощным сигналом поддержки для российских военнослужащих. Такое мнение высказал командир экипажа атомного ракетного подводного крейсера «Дмитрий Донской» Сергей Подколзин в видео Минобороны РФ.

Экипаж «Дмитрия Донского» оценил передачу мощей князя в зону СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Это событие имеет глубоко историческое значение. Мы носим имя великого князя. Передача его мощей в зону СВО подчеркивает прямую преемственность поколений. Личный состав воспринимает это как высокую честь и моральную обязательность следовать заветам нашего небесного покровителя», — ответил он.

Командир напомнил, что сослуживцы моряков сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. По его оценке, им важно чувствовать, что флот о них помнит, а прибытие реликвии должно стать знаком поддержки всей страны. Подколзин также считает, что её нахождение рядом с войсками укрепляет моральное и психологическое состояние бойцов и придаёт внутреннюю уверенность при выполнении сложных задач.

Напомним, малый ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. После церемонии святыню отправят к российским военнослужащим на передовую. После передачи ковчега в зону боевых действий российские солдаты смогут приложиться к мощам князя. Святыня прибыла в Донбасс по благословению патриарха Кирилла.