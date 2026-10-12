Кадыров стал «Почётным железнодорожником»

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почётный железнодорожник» от ОАО «Российские железные дороги». Награду ему вручил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. Церемония состоялась во время мероприятия, посвящённого присвоению железнодорожной станции в Грозном имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Награждение Кадырова. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«За значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта знаком «Почётный железнодорожник ОАО «РЖД» награждается глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров», — объявил ведущий церемонии.

Ранее Виктор Золотов вручил Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет. Церемония прошла в Грозном. Директор Росгвардии сообщил, что президент России Владимир Путин поручил ему огласить указ о присвоении главе Чечни очередного высшего воинского звания.