Кадыров выразил надежду на завершение СВО в ближайший год
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду на завершение специальной военной операции в течение ближайшего года. Своими ожиданиями руководитель республики поделился в ходе прямой линии.
Кадыров подчеркнул, что назвать точную дату окончания боевых действий невозможно, поскольку всё находится в руках Всевышнего. Вместе с тем глава региона положительно оценил результаты российских военнослужащих на передовой, в том числе бойцов чеченских подразделений. По его словам, они продолжают уверенно продвигаться вперёд.
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп добивается заключения мирного соглашения по Украине до января 2027 года. При этом Владимир Зеленский опасается, что ускорение переговоров может обернуться существенными уступками со стороны Киева. Если урегулировать конфликт в обозначенные сроки не удастся, он намерен обратиться за поддержкой к новому составу американского Конгресса.