Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду на завершение специальной военной операции в течение ближайшего года. Своими ожиданиями руководитель республики поделился в ходе прямой линии.

Кадыров подчеркнул, что назвать точную дату окончания боевых действий невозможно, поскольку всё находится в руках Всевышнего. Вместе с тем глава региона положительно оценил результаты российских военнослужащих на передовой, в том числе бойцов чеченских подразделений. По его словам, они продолжают уверенно продвигаться вперёд.