Россия намерена завершить боевые действия сразу после достижения целей специальной военной операции. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам в Шэньчжэне.

«Мы хотим достичь своих целей и немедленно остановиться», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на английском языке на вопросы иностранных журналистов.

Песков добавил, что Москва предпочла бы добиться поставленных целей мирным путём. Однако для этого, по его словам, кто-то в Киеве должен принять ответственное решение, которое позволит перейти к урегулированию конфликта.

Двумя днями ранее, 17 ноября, представитель Кремля назвал два возможных пути достижения целей России на Украине. Тогда он пояснил, что при отсутствии возможностей для дипломатического урегулирования Москва продолжит добиваться результата военными средствами. При этом Песков особо отметил, что российская сторона отдаёт предпочтение переговорам.

В тот же день пресс-секретарь президента высказался против временных пауз в боевых действиях. Он подчеркнул, что Москва выступает за долгосрочное мирное соглашение, а не за прекращение огня, которое даст сторонам лишь временную передышку. По словам Пескова, предварительное перемирие никогда не было обязательным условием России для начала переговоров с Украиной.

Ещё 5 ноября представитель Кремля говорил о двух сценариях завершения СВО. Он связывал возможность мирного соглашения с готовностью украинского руководства взять на себя политическую ответственность за его заключение.