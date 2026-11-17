Москва не считает прекращение огня обязательным условием для переговоров по Украине и выступает против временных пауз в боевых действиях. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ИС «Вести».

«Мы как раз и говорили, что мы против каких-то передышек, мы за долгосрочный мир и за принятие ответственных решений, которые способны вывести нас на мирную траекторию, траекторию урегулирования. Поэтому боевые действия продолжаются», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия никогда не ставила перспективы дипломатического урегулирования в зависимость от предварительного перемирия. Российская сторона настаивает на выработке решений, которые позволят завершить конфликт на долгосрочной основе.

Таким образом, переговорный процесс и проведение специальной военной операции Москва рассматривает как параллельные направления. Приоритетом российской дипломатии, как следует из заявления представителя Кремля, остаётся достижение устойчивых договорённостей, а не временная остановка боевых действий.

Накануне Песков также подчёркивал, что Россия не намерена предоставлять Киеву возможность восстановить силы за счёт перемирия. При этом он отмечал, что дипломатическая работа продолжается, несмотря на сложности переговорного процесса.