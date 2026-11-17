Европейские государства пытаются добиться значимой роли в переговорах по урегулированию украинского конфликта, однако их собственная позиция препятствует достижению этой цели. Стремление продолжать давление на Россию плохо сочетается с участием в мирном процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Представитель Кремля отметил, что европейские политики болезненно воспринимают происходящие дипломатические процессы и стремятся найти в них своё место. Вместе с тем, по его оценке, заявления руководителей стран ЕС свидетельствуют скорее о намерении продолжать противостояние с Москвой, нежели содействовать прекращению конфликта.

Песков обратил внимание, что европейские столицы по-прежнему демонстрируют желание добиться стратегического поражения России и усилить оказываемое на неё давление. Подобная риторика, считает он, существенно ограничивает возможности Брюсселя претендовать на заметную роль в урегулировании.

«С такой позицией вряд ли можно претендовать на какое-то значимое место», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.