Россия будет наращивать своё присутствие в Херсонской и Запорожской областях. Владимир Путин связал эти планы с необходимостью защитить сухопутный путь в Крым.

Президент напомнил, что украинские власти неоднократно высказывались о намерении уничтожить Крымский мост. Поэтому Москва заранее позаботилась о возможности добраться до полуострова другим маршрутом. Дополнительные меры связаны в том числе с ударами ВСУ по переправе.

«Мы создали такую возможность — двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской областям. И мы будем только усиливать там свое присутствие, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которая называется «Новороссия», — сказал глава государства журналистам по итогам переговоров в Китае.

Ранее Life.ru 18 ноября российские власти начали организовывать альтернативные маршруты после атак на Крымский мост. Вице-премьер Андрей Никитин рассказал о перераспределении транспортных потоков и работе паромной переправы через Керченский пролив. Автомобилистам предложили пользоваться федеральной дорогой Р-280, соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь. Однако утром 19 ноября железнодорожное сообщение вновь пришлось приостановить после очередного налёта беспилотников. Из-за ограничений на подходах к транспортному переходу задержались три пассажирских состава.