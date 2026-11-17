Россия намерена достичь всех поставленных целей специальной военной операции на Украине и предпочла бы сделать это дипломатическим путём. Однако если возможности для мирного урегулирования не появятся, Москва продолжит добиваться своего военными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» 17 ноября.

«Если горизонты для достижения мирными средствами не будут открываться должным образом, то мы это сделаем военными средствами», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия продолжает проведение спецоперации. По его словам, украинская сторона наносит удары по российским гражданским объектам, несмотря на продолжающиеся обсуждения возможности мирного урегулирования.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что предпочтительным вариантом для Москвы остаётся достижение поставленных целей политико-дипломатическими средствами.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия не считает прекращение огня обязательным условием для переговоров по Украине. Песков пояснял, что Москва выступает против временных пауз в боевых действиях и рассчитывает на долгосрочное урегулирование.