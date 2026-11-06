Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что сообщения о тайной тюрьме под Киевом подтверждают обоснованность проведения специальной военной операции. Так парламентарий прокомментировал ТАСС скандал вокруг частного дома в Киевской области.

«Именно в таких фактах кроется ответ на вопрос, зачем России специальная военная операция», — подчеркнул Шеремет.

Он связал произошедшее с необходимостью искоренения неонацизма на Украине. По мнению депутата, речь идёт не об отдельном случае, а о целой сети подобных мест заключения. Шеремет обвинил украинские власти во главе с Владимиром Зеленским в жестокости. Он также раскритиковал западные СМИ, которые, по его оценке, предпочитают не замечать подобных историй.

Поводом для заявления стали сообщения украинских СМИ о предполагаемой тайной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка. По информации, распространившейся 2 ноября, вооружённые люди удерживали в подвале частного дома около 40 человек. Отдельно сообщалось о 14-летнем подростке, оказавшемся на территории здания.