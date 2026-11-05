Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает информацию о незаконном удержании людей в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Однако, как заявил ТАСС представитель управления, достоверность сведений о пыточной и жертвах насилия пока подтвердить якобы не удалось.

В УВКПЧ призвали украинских следователей «тщательно, беспристрастно и прозрачно» расследовать сообщения о жестоком обращении с людьми в пдвале дома. Если нарушения подтвердятся, виновных следует привлечь к ответственности, а власти Украины должны принять меры, чтобы подобное не повторилось, добавили в управлении.