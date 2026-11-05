Удивительная близорукость! В ООН пока не нашли «следов» тайной тюрьмы под Киевом
В ООН заявили о необходимости расследовать сообщения о пыточной под Киевом
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает информацию о незаконном удержании людей в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Однако, как заявил ТАСС представитель управления, достоверность сведений о пыточной и жертвах насилия пока подтвердить якобы не удалось.
В УВКПЧ призвали украинских следователей «тщательно, беспристрастно и прозрачно» расследовать сообщения о жестоком обращении с людьми в пдвале дома. Если нарушения подтвердятся, виновных следует привлечь к ответственности, а власти Украины должны принять меры, чтобы подобное не повторилось, добавили в управлении.
Напомним, 2 ноября выяснилось, что в подвале дома под Киевом удерживают и избивают людей. Одной из первых об этом рассказала врач Валентина Молодая, которая приехала к тайной тюрьме оказать нуждающимся помощь, информацию о творящемся там насилии ей передали знакомые, чьи близкие попали в застенки. Позже у стен тайной тюрьми начался бунт — украинцы требовали призвать палачей к ответственности. Вызволить удалось нескольких человек, в том числе 14-летнего избитого ребёнка. Полиция разогнала митинг. Сейчас Валентину Молодую арестовали, обвинив в «провокации». Позже в СИЗО попали и участники протеста. Полиция Киевской области заявила, что дом якобы служил местом «размещения военнослужащих», и там никого не били, остальное, мол, — только слухи.
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