Неожиданно более мягкие высказывания бывшего президента США Джо Байдена о России могут быть попыткой покаяния под занавес жизни. Однако определить, насколько искренен политик, по одним публичным заявлениям невозможно. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился протоиерей Русской православной церкви Александр Ильяшенко.

По словам священнослужителя, никто не может знать, что происходит в душе другого человека. Байден может как искренне пытаться реабилитироваться, так и по привычке работать на публику. При этом своим прежним поведением, считает собеседник Life.ru, политик настолько подорвал доверие к себе, что трудно представить, какие поступки могли бы его восстановить.

Конечно, публичные заявления не могут восстановить утраченное доверие. Если он искренен, дай Бог, чтобы Господь его простил. Если же неискренен, ну, Бог ему судья Александр Ильяшенко протоиерей Русской Православной церкви

Ильяшенко допускает, что на склоне лет Байден действительно мог задуматься о покаянии. Однако утверждать это наверняка священник не берётся. По его словам, сегодня люди имеют дело с такими политическими деятелями, в искренность которых зачастую трудно поверить.

«Возможно, захотел покаяться уже под занавес жизни, но я не могу говорить точно про другого человека. Никак не скажешь, что у него на душе. Если это искренне — слава Богу», — отметил собеседник Life.ru.

Вместе с тем история церкви знает немало случаев, когда люди после долгих лет неправедной жизни искренне раскаивались и получали прощение. В качестве примера Ильяшенко привёл святого Киприана, который, согласно церковному преданию, прежде был знаменитым магом и обладал могуществом, позволявшим ему повелевать силами природы. Однако впоследствии он осознал ничтожность своего омрачённого могущества, покаялся, был избран епископом и причислен к лику святых.

По мнению протоиерея, такие примеры показывают, что даже человек, совершивший множество дурных поступков, может изменить свою жизнь. Поэтому возможность искреннего раскаяния Байдена нельзя исключать лишь на основании его прежних действий. Ильяшенко также напомнил слова Господа: «Мои мысли — не ваши мысли, и пути мои — не ваши пути».

«Нам не указывать Господу Богу в Его великом милосердии и правосудии», — подчеркнул священнослужитель.

Он пояснил, что божественное милосердие и правосудие превосходят человеческие представления и возможности. Именно поэтому, по словам протоиерея, людям даны примеры из церковной истории: они позволяют увидеть, насколько велико может быть милосердие Господа даже к тем, кто прежде совершал тяжёлые проступки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в новых мемуарах Джо Байден назвал Россию слишком большой и важной страной, чтобы её игнорировать. Экс-президент признал, что расширение НАТО на восток вызвало обеспокоенность Москвы, а прекращение участия России в формате G8 осложнило дипломатические контакты. При этом сам курс российского руководства после 1991 года политик по-прежнему оценивает критически.