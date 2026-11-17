Россия остаётся настолько значимым государством, что Запад не может позволить себе игнорировать её даже при серьёзных политических разногласиях. Такое мнение бывший президент США Джо Байден высказал в своих новых мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), вышедших 17 ноября.

«Каким бы разочаровывающим ни был курс, избранный Россией после 1991 года, она оставалась слишком большой и важной страной, чтобы её игнорировать», — написал экс-глава Белого дома.

В своих воспоминаниях Байден возвращается к периоду после распада Советского Союза, когда Москва и Вашингтон пытались выстроить новые отношения. При этом политик критически оценивает выбранный российским руководством курс, но признаёт, что масштаб и международное влияние страны невозможно не учитывать.

Размышляя о причинах ухудшения отношений, бывший американский лидер уделяет внимание расширению НАТО на восток. В частности, он указывает на вступление Литвы, Латвии и Эстонии в альянс в 2004 году, которое приблизило военную инфраструктуру блока к российским границам и, по его оценке, неизбежно должно было вызвать обеспокоенность Кремля.

Отдельной проблемой Байден называет последствия исключения России из формата G8 в 2014 году. По его словам, после этого общаться с российским руководством стало значительно сложнее. Тем самым экс-президент признаёт, что сокращение дипломатических контактов создало дополнительные препятствия для диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Life.ru рассказывал, что Байден признал осложнение диалога с Москвой после исключения России из G8. В опубликованных 17 ноября мемуарах бывший президент США отметил, что прекращение участия РФ в «Большой восьмёрке» сделало дипломатические контакты с российским руководством значительно труднее.